Kayseri’de yaşayan 13 yaşındaki Ahmet Gökay Erol, 2021 yılında kilo problemi ve akran zorbalığı nedeniyle ailesinin desteğiyle tekvandoya başladı.

Kısa sürede spora büyük yetenek gösterdi ve iki yıl içinde Türkiye Şampiyonası’na yükseldi.

2023’te Sivas’ta düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 200 sporcu arasında Türkiye 9’uncusu olarak büyük başarı elde etti.

Ahmet Gökay Erol hedefini şöyle anlattı: “Spora 2021 yılında başladım. Başlamamın sebebi ise hem biraz kiloluydum, hem de akran zorbalığına uğruyordum. Ben de kendime, ‘Bunları yaşamamak için spora başlamalıyım’ dedim ve tekvandoyla tanıştım. Tekvando çok disiplinli ve zor bir spor. Tekvandoyu ailem ve hocam sayesinde sevdim. 2022 yılında ilk girdiğim ‘Kayseri Şampiyonası’nda 3’üncü oldum.

O sene düzenlenen başka bir yarışmada 1’inci oldum. 2023 yılında ‘Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nda 200 kişinin arasında Türkiye 9’uncusu oldum. Benim bu sporla alakalı hayalim, ‘Olimpiyat Şampiyonu’ olup, Türkiye'yi temsil etmek. Şu anda ‘2026 Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’na hazırlanıyorum. İnşallah birinci olup geri döneceğim.”

Annesi Özlem Liv Kahveci Erol, “Kendisinden verim aldığını düşündüğümüz için tekvandoya daha da fazla sarıldı. Onu destekledik. Bu hayatına da yansıdı. Derslerine ve disipline de yansıdı. Şu an için çok iyi gidiyoruz. Önümüzdeki yıl, 2026'da yapılacak Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na katılacağız. İyi dereceler inşallah bizimle olacak. Hocalarının ve ailesinin de desteğiyle daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.

Antrenörü Seda İkiler Parlak ise şöyle konuştu: “Ahmet Gökay, benimle 2021 yılında başladı. Öncelikle amacı kilo vermekti, forma girmek için gelmişti. Daha sonra spora yeteneği olduğunu ve tekvandoyu yapabildiğini keşfettik. Biz de o yüzden yönlendirdik, müsabakalara katılmasını istedik. Umduğumuz gibi de oldu. 2023 yılında yapılan ‘Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda 200 sporcu arasında kendisi 9’uncu oldu. Kulübümüzü, ilimizi temsil etti. Önümüzde 2026 yılında Yıldızlar müsabakası var. Şu an onun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”