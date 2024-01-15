Akrep sokmasına böyle iyi geliyor. İşte mucize ot

Doğal besinler, insanların hem sağlıklı kalmak hem de hastalıklara çare bulmak için tercih ettikleri bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Bingöz otu, akrep sokması gibi ölümcül bir durumda bile etkili olan bir bitki olarak faydalarıyla gündeme geldi.

BİNGÖZ OTU NEDİR?

Bingöz otu, Anadolu ve Suriye'de yetişen, çok yıllık, süt veren, sarılarak tırmanan bir bitki olduğu bildirildi.

Çitsarmaşığıgiller familyasındandır. İnce gövdeli ve tüysüz bir bitki olduğu biliniyor.

Çiçekleri beyaz ve sarımsı olduğunun altı çizildi.

Meyvesi 4 tohumlu ve 2 gözlü ve kökleri kalın ve uzun olduğunun altı çizildi.

Kökünde nişasta, tanen, müsilaj ve "skammonin" bulunur. Evde ilaç yapımında kullanılmaması önerildi.

BİNGÖZ OTUNUN FAYDALARI ŞUNLARDIR:

- Kalın bağırsakları uyararak kabızlığı önler.

- Mide sağlığına katkıda bulunur.

- Frengi hastalığına karşı etkilidir.

- Akrep sokmasına karşı hem içilir hem de sürülür.

BİNGÖZ OTUNU KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER ŞUNLARDIR:

-Sıcak mizaçlı, yaşlı, çocuk, kalp rahatsızlığı olan ve hafakan geçiren kişiler kullanmaması önerildi.

- Çok soğuk veya çok sıcak havalarda kullanılmaması tavsite edildi.

- Bir elma veya ayva oyularak içine bingöz otu konur, kapağı kapatılır ve ağaçla çivilenir. Üzeri hamurla kaplanır ve fırında ekmek pişirilecek kadar tutulur. Sonra bu elma veya ayva yenir.

- Mide ve bağırsak sağlığı için faydalıdır. Sıcak içeceklerle birlikte alınması daha iyidir. Çok sıcak olmamasına dikkat edilmesi tavsiye edildi.

- Hamile kadınlar kesinlikle kullanmaması gerektiğinin altı çizildi.