Aksaçlılar Erdoğan’ın masasına raporu koydu: Bu isimler iş takibi yapıyor

ElipsHaber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre AKP Genel Merkezi’ne yöneltilen en büyük eleştiriler, parti yöneticileriyle ilgiliydi.

Hazırlanan raporlarda, parti yöneticilerinin uzun süredir danışma süreçlerine kapalı oldukları ve seçim kampanyası boyunca saha çalışmalarından uzak durdukları belirtildi. Parti içinde, mevcut Yönetim Kurulu’na (MYK) yönelik ciddi eleştiriler varken, bazı yöneticilerin asistanlarının adlarının iş takibiyle anıldığına dikkat çekildi.

PARTİ İÇİNDE 2 İSME ÇOK TEPKİ VAR

Partide, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yönelik ciddi eleştiriler bulunuyor.

Yavuz ve Yılmaz’ın liderliğindeki iki birimin, teşkilat yerine milletvekilleriyle daha fazla istişarede bulunduğu, çalışmalarının sahada yeterince test edilmediği ve birçok yerel yöneticinin göz ardı edildiği vurgulandı. Ayrıca, Seçim İşleri ve Yerel Yönetim birimlerinin anket çalışmalarının güvenilir veriler içermediği raporlarda ifade edildi. Bazı raporlarda ise, bu birimlerin saha analizlerinin gerçekleri yansıtmadığı ve analizlerin hatalı olduğu daha sert ifadelerle eleştirildi.