Aksaçlılar Erdoğan’ın masasına raporu koydu: Bu isimler iş takibi yapıyor

Kaynak: Elips Haber
Aksaçlılar Erdoğan’ın masasına raporu koydu: Bu isimler iş takibi yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişim sinyalleri vermesinin ardından, AKP’nin yönetim kadrosunda ve kabinede hangi isimleri değiştireceği merak konusu oldu. En son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, seçim sonuçlarına dair yapılan analizlerin yanı sıra, Erdoğan’ın yakın çevresinden, yerel özel kaynaklardan, ‘aksaçlılardan’ ve eski dostlarından, ayrıca bürokrasiden de raporlar talep ettiği bilgisi edinildi.

ElipsHaber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre AKP Genel Merkezi’ne yöneltilen en büyük eleştiriler, parti yöneticileriyle ilgiliydi.

Hazırlanan raporlarda, parti yöneticilerinin uzun süredir danışma süreçlerine kapalı oldukları ve seçim kampanyası boyunca saha çalışmalarından uzak durdukları belirtildi. Parti içinde, mevcut Yönetim Kurulu’na (MYK) yönelik ciddi eleştiriler varken, bazı yöneticilerin asistanlarının adlarının iş takibiyle anıldığına dikkat çekildi.

PARTİ İÇİNDE 2 İSME ÇOK TEPKİ VAR

Partide, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a yönelik ciddi eleştiriler bulunuyor.

Yavuz ve Yılmaz’ın liderliğindeki iki birimin, teşkilat yerine milletvekilleriyle daha fazla istişarede bulunduğu, çalışmalarının sahada yeterince test edilmediği ve birçok yerel yöneticinin göz ardı edildiği vurgulandı. Ayrıca, Seçim İşleri ve Yerel Yönetim birimlerinin anket çalışmalarının güvenilir veriler içermediği raporlarda ifade edildi. Bazı raporlarda ise, bu birimlerin saha analizlerinin gerçekleri yansıtmadığı ve analizlerin hatalı olduğu daha sert ifadelerle eleştirildi.

İlgili Haberler
İYİ Parti’den istifa eden milletvekili saat 12:45’te CHP’ye katılacak
Sadettin Saran ‘Ankara ile aramız açık’ dedi sebebini açıkladı
Mehmet Tolga Akalın: 3 milletvekili İYİ Parti’ye geçecek
Son Haberler
Sivas nüfusunun yüzde 23,2’si çocuk Gündem
Sivas nüfusunun yüzde 23,2’si çocuk
Tartışma kanlı bitti Gündem
Tartışma kanlı bitti
Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz Gündem
Üsküdar uzun zamandır böyle şey görmemişti. Hiç kimseye çocuklarımızın, siz pırlanta gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz
Ukrayna savaşının görülmeyen yüzü bu fotoğraflarda Dünya
Ukrayna savaşının görülmeyen yüzü bu fotoğraflarda
Ali Erbaş eline yazdığı duayı kopya çekerek okumuştu. Erdoğan'ın sunucusu kıkır kıkır gülmüştü Gündem
Ali Erbaş eline yazdığı duayı kopya çekerek okumuştu. Erdoğan'ın sunucusu kıkır kıkır gülmüştü
İYİ Parti’den istifa eden milletvekili saat 12:45’te CHP’ye katılacak Gündem
İYİ Parti’den istifa eden milletvekili saat 12:45’te CHP’ye katılacak
Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı. Annemi takip ediyorum genelde yakalıyor Gündem
Çocuklar MİT'e istihbarat mektubu yazdı. Annemi takip ediyorum genelde yakalıyor