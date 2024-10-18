Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TBMM’de Türk çiftçisinin sorunlarını gündeme taşıdı

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Yaldır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yazılı olarak yanıtlaması talebiyle sunduğu soru önergesinde, AK Parti hükümetinin tarımda ithalata dayalı politikalarının çiftçinin sırtına ağır bir yük bindirdiğini ifade etti.

MISIR İTHALATI KARARI ÇİFTÇİYİ ZOR DURUMA SOKTU

Turan Yaldır, özellikle mısır üretiminde ithalata ağırlık verilmesinin, Türk çiftçisinin emeğini hiçe saydığını belirtti. 2024 yılı içinde açıklanan mısır ithalat kararıyla birlikte, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mısır alım fiyatı açıklamaması ve gümrük vergisinin %5’e düşürülmesi, çiftçinin ekonomik zararını daha da derinleştirdi. Aksaray’da mısır hasadının başladığı Eylül ayından bu yana fiyatların 9.500-10.000 TL bandından 8.000 TL seviyesine düştüğünü hatırlatan Yaldır, bu düşüşün hükümetin ithalat kararından kaynaklandığını ve yerli üreticiyi ciddi şekilde mağdur ettiğini vurguladı.

Yaldır, yazılı soru önergesinde şu soruları sordu:

Neden İthalat Kapıları Açıldı? Türk çiftçisi hasat yaparken ithalatın önünün açılması ve gümrük vergisinin %5’e düşürülmesi neden tercih edilmiştir? Bu politikanın arkasındaki amaç nedir?

Çiftçiye Neden Destek Verilmiyor? Türkiye, ithalat için 220 milyon dolar (yaklaşık 7,5 milyar TL) ödeyecek. Bu kaynağın Türk çiftçisine destek olarak verilmesi mümkün değil miydi? Neden ithalatçılar ve yabancı üreticiler destekleniyor?

Zarar Karşılanacak mı? Mısır ithalatı nedeniyle fiyatların düşmesi sonucu Türk çiftçisinin zarar ettiği ortadadır. Hükümet, bu zararların karşılanması için bir plan yapacak mıdır?

Artan Girdi Maliyetleri Konusunda Hükümetin Bir Çözümü Var mı? Mazotun litre fiyatının 44,90 TL, gübrenin ton fiyatının 24.500 TL, tohumun ton fiyatının 23.000 TL olduğu bu dönemde çiftçiler, artan maliyetlerle nasıl başa çıkacak? Hükümetin bu konuda bir çözüm planı var mıdır?

Türkiye Tarımda Dışa Bağımlı Hale Gelecek mi? İthalata dayalı politikaların devam etmesi, Türkiye’nin tarımda tamamen dışa bağımlı hale gelmesine yol açmayacak mıdır? Hükümet, Türk tarımının geleceğini nasıl korumayı planlamaktadır?

Çiftçinin Borç Batağından Kurtarılması İçin Somut Adımlar Atılacak mı? Türk çiftçisi, artan borç yükü altında ezilmektedir. Hükümet, bu duruma kayıtsız kalacak mıdır? Çiftçiyi bu borç batağından kurtaracak somut planlar var mıdır?

TÜRK TARIMININ GELECEĞİ TEHLİKEDE

Yaldır, AK Parti hükümetinin ithalata dayalı tarım politikalarının, Türk çiftçisini üretim yapamaz hale getirdiğini ifade etti. Artan mazot, gübre ve tohum maliyetleri altında ezilen çiftçilerin, ithalat politikalarıyla daha da zor duruma sokulduğunu belirten Yaldır, bu politikaların tarımı yok etmeye yönelik olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin tarımda dışa bağımlı hale getirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Yaldır, hükümetin derhal çiftçiyi koruyacak adımlar atması gerektiğini vurguladı.

TÜRK ÇİFTÇİSİ DESTEK BEKLİYOR

Turan Yaldır, Türk çiftçisinin emeğinin ve alın terinin korunması gerektiğini belirterek, hükümeti sorumlu davranmaya davet etti. Mısır ithalatı kararıyla çiftçinin sırtına daha fazla yük bindirilmemesi gerektiğini ifade eden Yaldır, hükümetin çiftçiyi borç batağından kurtaracak somut planlar oluşturması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde Türkiye’nin tarımsal geleceğinin tehlikede olduğunu belirten Yaldır, tarımda dışa bağımlılığın artarak devam edeceği uyarısında bulundu.