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Aksaray Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Aksaray Üniversitesi, bünyesinde Dr. öğretim üyesi ve Doçent olarak istihdam etmek üzere 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 07:42
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Aksaray Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Aksaray Üniversitesi 10 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Aksaray Üniversitesi, bünyesinde Dr. öğretim üyesi ve Doçent olarak istihdam etmek üzere 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

Adayların,

- Doçent kadroları için başvuracakları anabilim dalını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, doçentlik belgesi ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB'yi ekleyerek Rektörlüğe,

- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracakları anabilim dalı ve yabancı dil puanlarını belirtir dilekçelerine; özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil belgesi, doktora belgesi, başvuruya esas alman Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belge ve bilimsel çalışmaları ile yayınlarını içeren 1 (bir) adet fiziksel dosya ile bu dosyadaki belgeleri ihtiva eden 4 (dört) adet USB'yi ekleyerek ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru dosyalarında yer alacak yayın ve faaliyetler, esas alınan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Başvuru Şartlarını gösterir belgeye uygun olarak düzenlenecek, etiketlenecek ve ilandaki usulde teslim edilecektir.

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren sadece bir kadro için ve şahsen yapılacak; Yönergede belirlenen ve ilanda belirtilen özel şartlar açısından Akademik Başvuru Ön Değerlendirme Komisyonlarınca incelenerek aranan şartlan taşımadığı tespit edilenler geçersiz sayılacaktır.

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