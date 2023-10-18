Aksaray’da aranan 6 şüpheli uygulamalarda yakalandı

Aksaray'da huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamalarda aranan 6 şahıs gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Aksaray’da aranan 6 şüpheli uygulamalarda yakalandı

Edinilen bilgiye göre, asayiş düzenin sağlanması ve huzur güven ortamının oluşturulması amacıyla şehir genelinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler aralıksız devam ederken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ve Trafik Tescil Denetleme Şubesi ekipleri kentin birçok noktasında şok uygulamalar yapıyor.

Araçların ve yayaların tek tek durdurularak tepeden tırnağa arandığı uygulamalarda araçlar ve şahıslar Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. Yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan arandığı tesit edilen 6 şüpheli gözaltına alınırken, 4 farklı şahsın üzerinde yapılan aramada 3 çeşit uyuşturucu madde ele geçirildi.

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41 ARAÇ DURDURULDU

Hacıhasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi üzerinde ve okul çevreleri ve parklarda aranan şahıslara yönelik yapılan sabit ve dar alan şok uygulamalarda ise 41 araç durdurulurken, 386 şahıs sorgulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 4 şahıstan, 14 fişek halinde 3,20 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 2 gram esrar ve 1,10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Şahıslar ve suç unsurları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Uygulamalarda yakalanarak gözaltına alınan hırsızlık suçundan aranması olan A.T., güveni kötüye kullanmak suçundan aranan A.D., resmi belgeyi bozma gizleme suçundan arana E.B., dolandırıcılık suçundan aranan R.Y., yalan beyanda bulunma suçundan aranan T.T. ve banka dolandırıcılığından aranan M.S. isimli şahıslar işlemleri yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, emniyetten yapılan açıklamada çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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