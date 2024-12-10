Aksaray’da enişte kayınbiraderini vurdu

Olay, Aksaray Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli kadın, kocası R.Y. (27) ile tartıştı. Daha sonra kadın evi terk edip baba evine gitti. Bunun üzerine R.Y., telefonla aradığı eşinin ailesiyle de tartıştı sonra da M.Y.'yi almak için evlerine geldi.

Burada çıkan kavgada R.Y., belinde taşıdığı tabancayla kayınbiraderi Ü.Ç.'ye (21) ateş etti. Yaralanan Ü.Ç. kanlar içinde yere yığılırken silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Gelen ekipler yaralı Ü.Ç.'ye ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Y.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Gözaltına alınan R.Y. ise polis otosuna götürülürken, "Öbür kardeşlerini de geberteceğim" dedi.

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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.