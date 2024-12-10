Aksaray’da enişte kayınbiraderini vurdu

Kaynak: İHA
Aksaray’da enişte kayınbiraderini vurdu

Aksaray'da çıkan kavgada enişte kayınbiraderini tabancayla vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Aksaray Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesindeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli kadın, kocası R.Y. (27) ile tartıştı. Daha sonra kadın evi terk edip baba evine gitti. Bunun üzerine R.Y., telefonla aradığı eşinin ailesiyle de tartıştı sonra da M.Y.'yi almak için evlerine geldi.

aksaray-4.jpg

Burada çıkan kavgada R.Y., belinde taşıdığı tabancayla kayınbiraderi Ü.Ç.'ye (21) ateş etti. Yaralanan Ü.Ç. kanlar içinde yere yığılırken silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aksaray-5.jpg​​​​​​​

Gelen ekipler yaralı Ü.Ç.'ye ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Polis ekipleri ise olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.Y.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

aksaray-6.jpg​​​​​​​

Gözaltına alınan R.Y. ise polis otosuna götürülürken, "Öbür kardeşlerini de geberteceğim" dedi.

aksaray-7.jpg​​​​​​​

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

aksaray-1.jpg

aksaray-2.jpg

aksaray-3.jpg

Son Haberler
Kamyonet ile çarpışan traktör ters döndü
Kamyonet ile çarpışan traktör ters döndü
Fransa ile Macaristan grup birinciliği için karşılaşacak
Fransa ile Macaristan grup birinciliği için karşılaşacak
Bursa’da lastikleri yaktılar: Alevler gökyüzüne yükseldi
Bursa’da lastikleri yaktılar: Alevler gökyüzüne yükseldi
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! İkinci toplantı için tarih verildi
Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! İkinci toplantı için tarih verildi
İzmir'de genç sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de genç sürücü hayatını kaybetti