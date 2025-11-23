YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü, Dünya KOAH Günü kapsamında akciğer sağlığına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapsamlı bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirdi. Hastane giriş alanında kurulan bilgilendirme standı, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

KOAH’ın (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) erken dönemde tanınmasının ve önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları tarafından ziyaretçilere hastalığın belirtileri, risk faktörleri, korunma yolları ve tedavi süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi. Özellikle “nefes darlığı, kronik öksürük, balgam üretimi” gibi KOAH’ın kritik belirtilerine dikkat çekilerek vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi hedeflendi.

Etkinlik boyunca karbonmonoksit ölçümü yapılarak özellikle sigara içen bireylerin solunum sistemi üzerindeki riskler konusunda farkındalığı artırıldı. Sağlık ekipleri, ölçüm sonuçlarını birebir değerlendirerek vatandaşlara solunum sağlığını korumaya yönelik önerilerde bulundu. Sigaranın KOAH’ın en önemli nedenlerinden biri olduğu vurgulanırken, pasif içiciliğin de ciddi risk taşıdığına dair bilgilendirme yapıldı.

Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Dünya KOAH Günü’nün yalnızca bir farkındalık etkinliği değil, aynı zamanda toplumda solunum sağlığına yönelik bilinç oluşturmak adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti. KOAH’ın erken teşhis edildiğinde kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğu hatırlatılarak, vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerinden kaçınmamaları çağrısında bulunuldu.

Sağlık çalışanlarının yoğun gayretiyle gerçekleştirilen etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü, benzer farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini ifade ederek, halk sağlığını koruma ve geliştirme adına çalışmaların aralıksız süreceğini kamuoyuna duyurdu.