Aksaray'da korkunç kaza: 6 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Aksaray'da korkunç kaza: 6 ağır yaralı

Aksaray'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve araçta bulunan 6 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da korkunç kaza

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Karaören köyü ile Helvadere beldesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep K. (50) idaresindeki Fiat marka otomobil, Aksaray’dan Helvadere beldesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilin ters dönüp hurdaya döndüğü kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.K. (43), G.K. (20), G.K. (19), G.K. (15) ve D.C.K. (14) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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