Aksaray'da mangal kömürü yüklü TIR'da yangın

Aksaray’ın Sanayi Mahallesi 34. Sokak'ta bulunan bir kömür satış ofisinde meydana gelen olayda, il dışından getirilen mangal kömürlerinin bulunduğu park halindeki tır dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dorseden dumanların yükseldiğini gören işçiler, bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken öte yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından mangal kömürü yüklü dorsedeki yangın söndürülürken, köpük bazlı su ile soğutma çalışması başlatıldı. Dorsenin yanmayan kısmındaki mangal kömürleri ise işletme çalışanları ve itfaiye erleri tarafından güvenli bölgeye taşındı