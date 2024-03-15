Aksaray'da sahte içki operasyonu. 150 litre ele geçirildi

Bölgede yapılan operasyona dair aktarılan bilgilere göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi’nde çalışan ekipler, sahte içki üreten ve ticaretini yapan bir şahsı tespit etti.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle harekete geçen jandarma KOM ekipleri, ismi ve adresi belirlenen D.A. isimli şahsı takibe aldı. Şahsı ve ikametini teknik ve fiziksel olarak takip eden jandarma ekipleri, 2 günlük yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine bir operasyon gerçekleştirdi.

Şüpheli şahsın ikamet ettiği adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda D.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Tespit edilen ikamette yapılan aramalarda şişe ve bidonlarda 150 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.