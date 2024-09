Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine darbe

Aksaray - Metin Kurt / Aksaray

Bu kapsamda; Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Merkez İlçe mülki sınırları içerisinde H.T., S.D. ve M.E. isimli şahısların uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı bilgisinin elde edilmesi üzerine, şahısların bulunduğu iki ayrı adrese düzenlenen operasyon sonucunda;

(150) ml sıvı amfetamin,

(10) gr metamfetamin,

(10) gr sentetik cannabinoid bonzai,

(4) adet psikotrop hap

(4) adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir.

Şahıslar hakkında yapılan sorgulamada, M.E. isimli şahsın “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak Suçundan 1 Yıl 8 Ay kesinleşmis hapis cezası” bulunduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili H.T., S.D. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alınarak, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip adli makamlara sevk edilerek S.D. ve M.E. isimli şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş olup, H.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir.