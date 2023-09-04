Aksaray'da yolların yarıldığı sel felaketi can aldı

Meteorolojinin uyarısının ardından beklenen yağışlar dün geceden itibaren Aksaray'da etkili oldu.

Şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sağanak kısa sürede sel afetini de beraberinde getirdi.

Merkeze bağlı Sevinçli köyü ve Kireçlik mevkiinde aniden bastıran sel suları önce petrol istasyonunu sonra da yoldan geçen araçları sular altında bıraktı.

Yolda akıntıya kapılan birçok araç yolun hemen yakınında bulunan sulama kanalına ve tarım arazilerine sürüklendi.

Bölgedeki birçok belde ve köyde yollar çöktü. Göle dönüşen ve yer yer asfaltın yarıldığı yollarda adeta can pazarı yaşandı.

SEL SULARINA KAPILAN ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım, polis, jandarma ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden kurtarma ve sağlık ekipleri sele kapılan araç ve vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. Sel sularına kapılıp araziye düşen araçların birinde bulunan 50’li yaşlarda Gülseren En isimli kadın boğularak hayatını kaybetti.

Sele kapılarak hafif şekilde yaralanan 7 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kurtarma ekipleri bölgede kayıp olduğu bildirilen bir baba ve çocuğu için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede bulunan köy ve beldelerde de birçok ev sular altında kalırken, AFAD ekipleri evlerde tahliye çalışması başlattı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kentte, sel suları nedeniyle Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde yol yarıldı. Yarılan yolda sele kapılan 1 otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi.

O sırada yoldan geçen diğer araçlar ise son anda sele kapılmaktan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yol ulaşıma kapatılırken sele kapılmaktan son anda kurtulan araçlarda bulunan 13 kişi ambulanslarla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yarılan yolda sele kapılıp sürüklenen araçta mahsur kalanların kurtarılması için çalışma sürüyor.

Sele kapılmaktan kurtulan Yasin İn, ''Eşim ve çocuklarımla birlikte aracımızla giderken, aniden yağmur yağmaya başladı. Tam akaryakıt istasyonun yakınında denk geldiği için durdum. Eşim ve çocuklarımla indim. Kısa bir süre aracı sel aldı götürdü. İyi ki araçtan indik. Yoksa bizi de araçla birlikte götürürdü" dedi.

AKSARAY VALİSİ KUMBUZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Aksaray’da akaryakıt istasyonunun ve onlarca aracın sular altında kaldığı, 1 kişinin öldüğü ve birçok evin göle döndüğü sel felaketinin ardından Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu gece yarısı valilik binasında bir açıklama yaparak kriz masasını kurduklarını açıkladı.

Vali Kumbuzoğlu, “Bugün akşam saat 20.30 civarında İlimiz Sevinçili, Gücünkaya Köyleri ile Kireçlik mevkiinde meydana gelen sağanak yağıştan kaynaklı sel afeti meydana gelmiştir.

İhbarlar alındığı andan itibaren oluşturulan kriz masası ile devletimizin tüm kurumları seferber edilmiştir. Bölgede çalışmalara başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir.

Şu an itibarıyla 14 afetzedemize hastanemizde müdahale edilmiş, 13 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Bir bayan hastamızın tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Olay yerinde bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Gelen ihbarlar doğrultusunda bir çocuğumuzun arama çalışmaları devam etmektedir.

Aksaray Belediyemiz, İl Özel İdaresi, Başsavcımız, milletvekilimiz, gördüğünüz gibi il başkanımız ve tüm valilik üst düzey yetkilileri burada kriz masasını oluşturduk ve gözlemlerimize devam ediyoruz. Zaman zaman sahaya bizzat inerek gözlemlerimizi yapıp buradaki çalışmamıza devam edeceğiz.

Bunun yanında olay mevkiinde bütün devletin yetkilileri, başta AFAD olmak üzere ekiplerimiz sahada. Arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.

Destek olarak sağ olsun UMKE bize destek verip yardımcı oluyor. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. Yol kontrolü, devlet su işleri, karayolları, emniyet teşkilatımız ile çalışmalara devam ediyoruz.

Umarız ki başka her hangi bir durum ortaya çıkmaz. Hava şartlarında çok şükür bu gece yağmur gözükmüyor. Yarın sabah hafif bir yağmur gözüküyor ki bu da bizim çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. Vefat eden vatandaşımıza baş sağlığı diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza da Allah’tan şifalar diliyorum” dedi.