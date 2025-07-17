Aksaray’ın ölüm yolu Meclis gündeminde: İktidar sessiz, muhalefet takipte!

AKSARAY / METİN KURT

Aksaray-Ortaköy yolu, yıllardır süren belirsizlik ve ihmaller zinciriyle adeta kaderine terk edildi. Cumhur İttifakı’nın Aksaray’daki milletvekilleri sessizliğe bürünürken, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, Aksaray’ın kangren haline gelen bu sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Antalya Milletvekili olmasına rağmen Aksaray’ın kanayan yarasına dikkat çeken Kılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanmak üzere altı kritik soru yöneltti. Kılıç, yolun 2015 yılından bu yana sürekli ihaleye çıkarılmasına rağmen neden hâlâ tamamlanamadığının ve sorumlulara herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığının net şekilde açıklanmasını istedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır’ın da daha önce konuyu TBMM gündemine taşıdığı biliniyor. Ancak Aksaray’ın kendi vekillerinden hâlâ somut bir adım ya da açıklama gelmemesi, kamuoyunda “Aksaraylı vekiller uyuyor, başka illerin vekilleri sahip çıkıyor” eleştirilerine neden oldu.

2015’TEN BU YANA BİTMEYEN YOL, ÖLÜM SAÇIYOR

Aksaray-Ortaköy yolu, şehir merkezi ile Ortaköy ilçesini birbirine bağlayan yaklaşık 35 kilometrelik bir güzergâh. Ancak yapım süreci adeta yılan hikâyesine döndü. Onlarca trafik kazasının yaşandığı, “ölüm yolu” olarak anılmaya başlanan bu güzergâhta; dar virajlar, yetersiz aydınlatma ve ani yol değişimleri kazaları artırırken, yolun hem ticari hem de sosyal açıdan taşıdığı önem göz ardı edilmeye devam ediyor.

Yolun onlarca köyü birbirine bağlaması, tarım ve hayvancılıkla geçinen bölge halkı için de büyük tehlike oluşturuyor. Kamyon, traktör ve ağır vasıta trafiğinin yoğun olduğu yolda, halk her geçen gün yeni bir kazanın haberiyle sarsılıyor.