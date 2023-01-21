21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Diyarbakır'da konuşan Akşener: Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır

Diyarbakır'da konuşan Akşener: Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır

İYİ Parti Diyarbakır 2. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener, "Ben buraya rızanızı almaya geldim. Karanlık gölgeleri yıkmaya geldim. Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama, kan kardeşler kucaklaşır." dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 19:00
Takip Et

Akşener Diyarbakır'da konuştu

Diyarbakır'da konuşan Akşener: Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır
+
Aa
-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizin yorgun düştüğü, milletimizin karamsarlığa kapıldığı, devletimizin yıprandığı ve siyasi iklimin değişmesi dışında artık hiçbir çıkar yolun kalmadığı zor zamanlarda milletimizin haklı ve kararlı talebiyle Türkiye için yeni bir şeyler söyleme vaktidir, diyerek bir yola çıktık” dedi.

Toplumun çeşitli kesimlerini hatırlatarak İYİ Parti’yi onların kurduğunu söyleyen Akşener, “İYİ Parti’yi bu vatanın has evlatları Kürt’ler, Türk’ler, Zaza’lar kurdu. İYİ Parti’nin bu destansı hikâyesinde Diyarbakırlı kardeşlerimin de çok büyük katkısı var. Çünkü her türlü iftiraya, yalana, çamura inat Diyarbakır bize kollarını, gönlünü açtı” ifadelerini kullandı.

“DÜŞMANLAR BARIŞIR AMA KAN KARDEŞLER KUCAKLAŞIR”

“İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak için yanımdasınız. Zulme rağmen, baskılara rağmen aslanlar gibi yanımdasınız” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“Ben buraya boş sözler için gelmedim. Hamasi nutuklar için kürsüden şov yapmak için de gelmedim. Ben buraya bu cennet topraklar kurumasın diye, Dicle’de bir damla su olmaya geldim. Hevsel’in çiçekleri solmasın diye bir avuç güneş olmaya geldim. Bu tepelerde maral olmaya, marazları kovmaya geldim. Ben buraya sözü ayağa düşürmeye gelmedim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya, sarsılmaz bir vefaya selam durmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya, önyargı duvarlarını yıkmaya, kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır.”

“BUGÜN ARTIK TÜRKİYE’DE AK PARTİLİLER VE DİĞERLERİ VAR

Akşener, şöyle devam etti: “Bugün artık ülkemizde; Kürt-Türk yok, Alevi-Sünni yok, şehirli-köylü yok, muhafazakâr-seküler yok, sağcı-solcu yok. Bugün artık Türkiye’de Ak Partililer ve diğerleri var. Bugün geldiğimiz noktada keşkelerle bir yere varamayız. Çünkü keşkenin ağacı yeşermez. Gün el ele güneşin doğduğu yere bakma günüdür. Omuz omuza verip burçların üzerinden Hevsel’in ötesinden söken şafağı izleme günüdür. Soframızdan çaldılar. Hakkımızdan çaldılar. Vatandaşlığımızdan çaldılar. İnsanlıktan çaldılar. Gün hırsızlardan hesap sorma günüdür.”

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

kafkas
21.01.2023 19:34
Diyarbakır annelerine de uğrasaydın inanırdım samimiyetine. Tabi uğramaya cesaretin varsa.  
 
1950
21.01.2023 19:32
Meral hocam bu ülkenin tamamı için, adalet, demokrasi, eğitim, insan hakkı ve ekonomik istikrar sağlayın, ister oy verir ister vermez hiç önemli değil, devlet eziyeti bitmeli  
 
Salim Ertürk
21.01.2023 19:26
Onu bir CHP'li olarak, başbakan görmek istiyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
1
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
2
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
3
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
4
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Kripto paranın dev şirketi iflas etti
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
5
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
6
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na ‘Sinan Ateş’ teşekkürü: Olayın üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun; size güveniyoruz
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
7
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak
﻿Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu
﻿Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu
﻿Karakolda ilişkiye girdiği için polislikten atılan kadın hemen iş buldu
﻿Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'ya "Leopard" tankı göndermesi için Almanya'ya çağrı yaptı
﻿Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'ya
﻿Üç Baltık ülkesi, Ukrayna'ya "Leopard" tankı göndermesi için Almanya'ya çağrı yaptı
﻿ Bakan Koca'dan MHRS randevuları açıklaması
﻿ Bakan Koca'dan MHRS randevuları açıklaması
﻿ Bakan Koca'dan MHRS randevuları açıklaması
﻿İzmir'de aranıyordu. Şanlıurfa'da yakalandı
﻿İzmir'de aranıyordu. Şanlıurfa'da yakalandı
﻿İzmir'de aranıyordu. Şanlıurfa'da yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.