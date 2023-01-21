Diyarbakır'da konuşan Akşener: Ben buraya kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde partisinin 2. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Akşener, burada yaptığı konuşmada, “Ülkemizin yorgun düştüğü, milletimizin karamsarlığa kapıldığı, devletimizin yıprandığı ve siyasi iklimin değişmesi dışında artık hiçbir çıkar yolun kalmadığı zor zamanlarda milletimizin haklı ve kararlı talebiyle Türkiye için yeni bir şeyler söyleme vaktidir, diyerek bir yola çıktık” dedi.

Toplumun çeşitli kesimlerini hatırlatarak İYİ Parti’yi onların kurduğunu söyleyen Akşener, “İYİ Parti’yi bu vatanın has evlatları Kürt’ler, Türk’ler, Zaza’lar kurdu. İYİ Parti’nin bu destansı hikâyesinde Diyarbakırlı kardeşlerimin de çok büyük katkısı var. Çünkü her türlü iftiraya, yalana, çamura inat Diyarbakır bize kollarını, gönlünü açtı” ifadelerini kullandı.

“DÜŞMANLAR BARIŞIR AMA KAN KARDEŞLER KUCAKLAŞIR”

“İlk günden beri uçurumun kenarındaki ülkemizi kurtarmak için yanımdasınız. Zulme rağmen, baskılara rağmen aslanlar gibi yanımdasınız” diyen Akşener, şöyle devam etti:

“Ben buraya boş sözler için gelmedim. Hamasi nutuklar için kürsüden şov yapmak için de gelmedim. Ben buraya bu cennet topraklar kurumasın diye, Dicle’de bir damla su olmaya geldim. Hevsel’in çiçekleri solmasın diye bir avuç güneş olmaya geldim. Bu tepelerde maral olmaya, marazları kovmaya geldim. Ben buraya sözü ayağa düşürmeye gelmedim. Ben buraya kadim bir ahde vefa sunmaya, sarsılmaz bir vefaya selam durmaya geldim. Ben buraya rızanızı almaya, önyargı duvarlarını yıkmaya, kucaklaşmaya geldim. Çünkü düşmanlar barışır ama kan kardeşler kucaklaşır.”

“BUGÜN ARTIK TÜRKİYE’DE AK PARTİLİLER VE DİĞERLERİ VAR”

Akşener, şöyle devam etti: “Bugün artık ülkemizde; Kürt-Türk yok, Alevi-Sünni yok, şehirli-köylü yok, muhafazakâr-seküler yok, sağcı-solcu yok. Bugün artık Türkiye’de Ak Partililer ve diğerleri var. Bugün geldiğimiz noktada keşkelerle bir yere varamayız. Çünkü keşkenin ağacı yeşermez. Gün el ele güneşin doğduğu yere bakma günüdür. Omuz omuza verip burçların üzerinden Hevsel’in ötesinden söken şafağı izleme günüdür. Soframızdan çaldılar. Hakkımızdan çaldılar. Vatandaşlığımızdan çaldılar. İnsanlıktan çaldılar. Gün hırsızlardan hesap sorma günüdür.”