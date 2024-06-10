Akşener oğlu için sessizliğini bozdu! Villa ve yalı iddiası ortalığı karıştırdı

Cemal Enginyurt geçmiş günlerde Sözcü Tv’de İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener ve oğlu Fatih Akşener hakkında dikkat çeken iddialarda bulunmuştu.

Fatih Akşener’in işsiz olduğunu belirten Enginyurt, güzel arabaları, Fransa’da yalısı ve Beylerbeyi’nde villası olduğunu iddia etmişti.

Konuyla ilgili Akşener’den yazılı açıklama geldi.

“TOGG’DAN BAŞKA ARACI YOK”

Cemal Enginyurt’un iddia ettiği gibi Fatih Akşener’in “Fransa’da yalısı” yahut Beylerbeyi'nde “çok güzel oturulacak evi” yoktur. Şahsına ait TOGG marka aracı dışında aracı da yoktur.

“140 MİLYAR BORCU BAHÇELİ ÖDEMEDİ”

Cemal Enginyurt bu programın devamında “…2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Meral Akşener'in o gün Aydın Doğan'a tazminattan dolayı 140 milyar borcu vardı. Sayın Bahçeli ödedi borcunu. Sayın Bahçeli ödedi, hiç de söylemedi ödedim diye. Böyle de kibar bir adamdır ha, böyle de beyefendi bir insandır, hiç söylemez. Ben söylüyorum. Yalanlasınlar, çıksınlar. 2004 Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde...” biçiminde hayal ürünü söylemlerine devam etmiştir. İlgili olayın yaşandığı dönemin tanıkları olan Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Aydın Doğan tarafından bilindiği üzere, bu asılsız iddianın hiçbir gerçekliği yoktur. Şahsım ve ailem adına, Sayın Devlet Bahçeli tarafından Sayın Aydın Doğan’a herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

“DAVA AÇIYORUM, MAHKEMEDE İSPAT ETSİN”

Cemal Enginyurt uzunca bir süredir, şahsım, ailem ve yakın çevrem hakkında, asılsız ve gerçek dışı ithamlar, iddialar ileri sürmektedir. Cemal Enginyurt’un dile getirdiği bu iddia ve ithamların, tahkir ve atıf cürüm mahiyetinde olduğu ortadadır. Bu iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur. Cemal Enginyurt’un kendi hayal dünyası içerisinde oluşturduğu beyanları kesinlikle kabul etmiyoruz.

Yalan haberin yayılması ve halkın yanlış bilgilendirilmesi amacıyla yapılan ve “çamur at izi kalsın” anlayışıyla sergilenen, atıf cürüm ve tahkir niteliğini haiz bu davranışlara karşı tarafımızca yasal yollara başvurulacaktır. Şahsın bu iddia ve ithamlarını hukuk önünde ispatlaması gerekir.

Bu nedenle 07.06.2024 tarihinde şahsımı ve ailemi küçük düşürmeye yönelik beyan ve ifadeler içeren program, itibarımı zedelemekte, şeref, onur ve saygınlığıma gölge düşürme amacı taşımaktadır.

Cemal Enginyurt’un ileri sürdüğü asılsız ve iftira niteliğindeki hususların doğru olmadığının kamuoyu tarafından anlaşılması, dedikodu ve yanlış bilginin daha fazla yayılmasını önlemesi ve şimdiye kadar bu yayın nedeniyle yanlış bilgilendirilen kamuoyunun, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu öğrenmesi için işbu açıklamamızın, tekziben yayınlanmasını rica ederim.