Akşener, Özdağ ile mahkemelik oluyor! "Çirkin ve asılsız iftira" iddiasıyla dava açıyor

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ'ın Meral Akşener hakkındaki iddialarına İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun yanıt verdi. Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'dan da cevap gelirken, hukuki sürecin başlayacağı bilgisi alındı.

BURAK AKBURAK'TAN YANIT

İYİ Parti Muğla Milletvekili Burak Akburak, Selçuk Özdağ’ın bu iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akburak'ın yaptığı paylaşımı Meral Akşener de paylaştı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak şu ifadeleri kullandı:

"2019'da kayınbiraderi aracılığıyla aday olmak istediğini söyleyen Selçuk Özdağ, belli ki bugün de CHP'ye giden yolların taşını Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e iftiralar atarak döşemeye çalışıyor. 2019'da bizzat Sn. Özgür Özel tarafından Millet İttifakı'nın istenmeyen adayıydı,, 2023 'te yine bizzat Sn. Özel istemediği için memleketi Manisa yerine Muğla’dan aday olmak zorunda kaldı. Gelecekle ilgili şahsi hedeflerini delikanlı gibi açıktan görmek yerine kurucu liderimiz üzerinden gündeme gelmek için sinyal yapmak korkaklıktır." dedi.

2019'da kayınbiraderi aracılığıyla aday olmak istediğini söyleyen Selçuk Özdağ, belli ki bugün de CHP'ye giden yolların taşını Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e iftiralar atarak döşemeye çalışıyor.



2019'da bizzat Sn.Özgür Özel tarafından Millet İttifakı'nın… https://t.co/VfGBKTZNjx — Burak Akburak (@Akburak) February 13, 2025

METİN ERGUN'UN PAYLAŞIMI

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Selçuk Özdağ’ın bu iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Ergun’un yaptığı paylaşımı Meral Akşener de paylaştı.

Ergun, şunları kaydetti:

"Selçuk Özdağ’ın 2019’da Manisa adaylığı için teklif, bizzat kendisinin kayınbiraderi hukukçu İrfan Sönmez tarafından gelmiştir. Genel Başkanımız Meral Akşener kendisiyle bu süreç içerisinde hiç yüz yüze gelmemiş, kayınbiraderiyle de sadece telefonda görüşme gerçekleştirmiştir. Hatta adaylığının değerlendirilmesi sürecindeyken Özdağ, AK Parti’nin kendisini cezalandıracağına inandığı için de adaylıktan vazgeçmiştir. Ayrıca bu süreç içerisinde kendisine adaylık teklifinin İYİ Parti’den de, Saadet Partisi’nden de geldiğine dair beyanatları mevcuttur. Millet İttifakı olarak girilen 2019 seçimlerinde Selçuk Özdağ’ın Manisa adaylığına en çok karşı çıkan isim ise Özgür Özel olmuştur. Özel, o süreçte Manisa’nın CHP’ye bırakılması gerektiğini savunmuştur."

????Selçuk Özdağ’ın 2019’da Manisa adaylığı için teklif, bizzat kendisinin kayınbiraderi hukukçu İrfan Sönmez tarafından gelmiştir.

????Genel Başkanımız Meral Akşener kendisiyle bu süreç içerisinde hiç yüz yüze gelmemiş, kayınbiraderiyle de sadece telefonda görüşme… https://t.co/opqqafbAWg — Metin Ergun (@MetinErgun48) February 13, 2025

ESMA BEKAR'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Selçuk Özdağ’ın “Akşener bana ‘aday ol, 1 sene sonra AKP’ye katıl’ dedi” sözlerinin ardından Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'dan da açıklama geldi.

Esma Bekar sosyal medya'dan detaylı bir çaıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Selçuk Özdağ’ın, Sayın Meral Akşener ile ilgili ortaya attığı iddiaların tamamı gerçek dışıdır. 2019 yerel seçimleri sürecinde Sayın Meral Akşener’in basına vermiş olduğu demeçlerde de görüleceği gibi kendisiyle ne telefonla ne de yüz yüze hiçbir şekilde görüşme gerçekleştirilmemiştir. Ayrıca kendisinin adaylık talebi, bizzat kayınbiraderi hukukçu İrfan Sönmez aracılığıyla Sayın Meral Akşener’e bir telefon görüşmesiyle iletilmiştir. Ancak sonrasındaki süreçte hem Özdağ’ın kişisel kaygıları hem de Millet İttifakı ortağı CHP’nin karşı çıkması üzerine adaylığı gerçekleşmemiştir. 2019 yılında yaptığı açıklamalarda; yalnızca İYİ Parti’nin değil Saadet Partisi’nin de teklifini kabul edemediğini açıklayan Özdağ, ne ilginçtir bugünkü çirkin ve asılsız iftiralarına o günlerde değinmemiştir. Sayın Meral Akşener hakkında yalan ve iftira üzerinden yapılan söylemlerin bir ‘kişisel reklam kampanyasına’ dönüştüğünün farkındayız. Bu doğrultuda, Özdağ ile ilgili gereken hukuki süreç başlatılmıştır.

Selçuk Özdağ’ın, Sayın Meral Akşener ile ilgili ortaya attığı iddiaların tamamı gerçek dışıdır. 2019 yerel seçimleri sürecinde Sayın Meral Akşener’in basına vermiş olduğu demeçlerde de görüleceği gibi kendisiyle ne telefonla ne de yüz yüze hiçbir şekilde görüşme… pic.twitter.com/iR830PdJJX — Esma Bekar (@esmbekar) February 13, 2025

NE OLMUŞTU?

Yeni Yol Partisi Meclis Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TELE1 TV'de 2019 yerel seçimlerinde Meral Akşener’in kendisine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini iddia etti. Özdağ, "Meral Akşener bana 2019 yılında büyükşehir belediye başkanlığını teklif ettiğinde CHP ile iş birliği yaptıklarında Manisa'yı İYİ Parti'ye vermişlerdi ve kendisi bana ‘Selçuk Bey kazanıyorsun’ demişti. ‘Git aday ol sonra da bir sene sonra AKP'ye katıl’ demişti. ‘Katılırsan veyahut da Ahmet Bey parti kurarsa gider katılırsınız’; ‘Bir dakika, ben oraya oyları taşıyamam’ dedim...'" ifadesini kullandı.

Meral Akşener'in kendisine yaptığı şok teklifi canlı yayında açıkladı