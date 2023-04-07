Meral Akşener 'Pahalı mı geldi Erdoğan sayesinde' etiketini tasarlayan gence sahip çıktı

Editör: Bengü Zorlu

Derinleşen ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dikkat çekmek için bier grubun hazırladığı ve market raflarına yapıştırdığı çıkartmalar sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin resimlerinin olduğu çıkartmaları basarak sosyal medyada paylaşan Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Akkoyun, “Gözaltına alınıyorum. Konak Güvenlik Şube” dedi.

MERAL AKŞENER’DEN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı açıklamada Akkoyun’un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. “Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak” diyen Akşener’in açıklaması şöyle:

“Bu sabah, tasarımları yüzünden Mahir Akkoyun gözaltına alındı. Tehditlerin korkutamadığı gençlerimizi özgürlüklerine darbe vurarak sindiremeyeceksiniz. Zulmünüz de baskınız da yakında son bulacak. Biz gerçekleri söyleyen gençlerimizle tarih yazacağız! Sadece 37 gün kaldı.”