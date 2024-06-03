Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı. Çiller’in eşinin cenazesine katıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı. Çiller’in eşinin cenazesine katıldı

Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katılan Meral Akşener yeni imajı ile görüntülendi.

İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener’in Kurultaydan sonra Sapanca’da çiftlik evine yerleştiği ve telefon numarasını da değiştirdiği iddia edilmişti.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Akşener Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller’in cenaze töreninde görüntülendi. Meral Akşener’in imaj değiştirdiği da görüldü. Saçlarını sarı renge boyayan Akşener dikkatlerden kaçmadı.

Uzun bir aradan sonra Akşener ilk kez Özel Kalemi olarak yanında görev yapan Esma Bekar’ın kayınpederi Mehmet Ayhan Bekar'ın cenaze törenine katılmıştı.

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Şimdi ise Akşener, Özer Uçuran Çiller’in cenazesine gitti.

Öte yandan Çiller Levent’te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çiller’in cenaze törenine Erdoğan, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar gibi isimler de katıldı.

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