Aktek Bilişim SAP Türkiye ile iş ortaklığı anlaşması imzaladı

2007 yılından beri hem Akkök Holding hem de farklı sektörlerdeki şirketlere bilgi teknoloji ürünleri konusunda destek olan Aktek Bilişim, global iş ortaklarına SAP’yi de dahil etti. Bu iş birliği ile Aktek Bilişim, SAP’nin gümüş iş ortağı olarak kimya ve enerji sektöründeki şirketler öncelikli olmak üzere teknoloji danışmanlığı hizmetleri sunacak.

Aktek Bilişim ve SAP Türkiye arasındaki servis iş ortaklığı anlaşması Aktek Bilişim Genel Müdürü Fethi Baytan, Akkök Holding CFO'su Veysi Küçük, Aktek Bilişim Satış ve Pazarlama Direktörü Semra Baydar, SAP EMEA İş Ortaklarından Sorumlu Başkan Rafael Brugnini, SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ve SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Elif Ertan'ın katılımlarıyla 12 Haziran 2024’te SAP Sapphire Barcelona etkinliğinde imzalandı.

Fethi Baytan, imza töreninde yaptığı konuşmasında “Paydaşlarımızın, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin teknolojik ihtiyaçlarını kapsamlı bir şekilde karşılayacak entegre çözümler sunmak, Aktek Bilişim’in öncelikleri arasındadır. Hizmet portföyümüze SAP iş çözümlerinin de eklenmesiyle, uçtan uca sağladığımız hizmetlerimiz daha da genişledi. Bu genişleme, şirketimizin sürekli değişen teknoloji ortamında, iş hedeflerine en verimli ve etkili şekilde ulaşma misyonuyla da örtüşüyor." şeklinde ifade etti.

SAP TÜRKİYE GEBEL MÜDÜRÜ UĞUR CANDAN DA GÖRÜŞLERİNİ ŞÖYLE İFADE ETTİ:

“SAP Türkiye olarak 20 yılı aşkın süredir güçlü ekosistemimizle birlikte ülkemizin sürdürülebilir gelişimine ve dijitalleşmesine katkıda bulunuyoruz. Türkiye’deki kurum ve markaların dünya çapında imza attıkları başarılara ortak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte iş ortaklarımızın katkısı çok değerli. Türk sanayisine yön veren ve 70 yılı aşkın birikimiyle ülkemizde kimya, enerji, kompozit ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Akkök Holding’in uzun yıllara dayanan bu deneyimini, bilgi teknolojileri alanında iş dünyasına sunan Aktek Bilişim’in başarılarını ve kurumlara sunduğu yenilikçi çözümleri yakından takip ediyorduk. Aktek Bilişim ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sayesinde, kurumların dijital dönüşümlerine sunduğumuz katkıları yeni bir boyuta taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

2024 hedefleri arasında yurt dışında projeler gerçekleştirmek, müşterilerine bilgi teknolojileri alanında değer katmak, deneyimlerini paylaşmak, birlikte çalışarak yenilikçi ve rekabetçi ürünleri müşterilerine kazandırmak ve böylece hem şirketlerin hem de ulusal ekonominin büyümesine sürdürülebilir teknoloji ile katkı sağlamak bulunan Aktek Bilişim, yaklaşık 150 çalışanı ile ileri veri analitiği ve iş zekâsı, veri tabanı yönetimi, bilişim altyapısı, siber güvenlik, yazılım, uygulama geliştirme, robotik süreç otomasyonu ve SAP kurumsal bilgi sistemleri de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunuyor. Bunun yanında bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge konusundaki uzmanlığını kullanarak paydaşlarının, iş ortaklarının ve müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürecek.

Aktek Bilişim ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.aktekbilisim.com] ziyaret edin.

Aktek Hakkında:

Akkök Holding'in bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2007 yılında kurulan Aktek Bilişim, hizmet verdiği süre dahilinde sektörde entegre teknoloji çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından biri haline gelmiştir. Deneyimli ekipleri, mükemmelliğe ve sürekli yeniliğe olan bağlılığıyla Kurumsal Bilgi Sistemleri, İleri Veri Analitiği ve İş Zekâsı, BT Altyapısı, Veri Tabanı Yönetimi, Siber Güvenlik, Yazılım ve Uygulama Geliştirme ve Robotik Süreç Otomasyonu dahil olmak üzere kapsamlı bir ürün ve hizmet kataloğu sunmaktadır.

SAP Hakkında

SAP'nin stratejisi, her işletmenin akıllı, sürdürülebilir bir kuruluş olarak çalışmasına yardımcı olmaktır. Kurumsal uygulama yazılımlarında pazar lideri olarak, her ölçekten ve her sektörden şirketin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı oluyoruz. SAP müşterileri, toplam küresel ticaretin %87'sini oluşturuyor. Makine öğrenmesi, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve gelişmiş analitik teknolojilerimiz, müşterilerimizin kuruluşlarını akıllı işletmelere dönüştürmeye yardımcı olur. SAP, insanlara ve kuruluşlara derin iş içgörüleri sağlamaya yardımcı olur ve rekabette önde olmalarına yardımcı olan işbirliğini teşvik eder. Şirketler için teknolojiyi basitleştiriyoruz. Böylece yazılımlarımızı kesintiye uğramadan istedikleri şekilde tüketebiliyorlar. Uçtan uca uygulama ve hizmet paketimiz, dünya çapında 26 sektördeki ticari ve kamu müşterilerinin kârlı bir şekilde çalışmasına, sürekli uyum sağlamasına ve fark yaratmasına olanak tanır. Müşteriler, ortaklar, çalışanlar ve düşünce liderlerinden oluşan küresel bir ağ ile SAP, dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olur. Daha fazla bilgi için www.sap.com adresini ziyaret ediniz.