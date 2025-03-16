AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

Düzenleme: Kaynak: DHA
AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT) "18 Mart" yürüyüşünün 12'ncisi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 4 bine yakın gönüllüsüyle Türkiye'nin ilk arama-kurtarma sivil toplum kuruluşu AKUT, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle "18 Mart" yürüyüşü düzenledi.

Etkinliğe 13 AKUT ekibinden oluşan 350 gönüllünün katıldığı, Alçıtepe köyü mevkisinde başlayan yürüyüş Şehitler Abidesi'nde sona erdi.

Burada, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, AKUT Yönetim Kurulu Üyesi Tugay Yılmazberk, AKUT Çanakkale Ekip Lideri Burç Naşit Ongan, Şehitler Abidesi'ne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplu fotoğraf çekilmesiyle etkinlik bitirildi.

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

AKUT'tan '18 Mart' yürüyüşü

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