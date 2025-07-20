Akyazı’da yürek burkan kaza! Çocuk otobüsün altında kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sokak arasından yola çıkan bisikletli çocuk, seyir halindeki özel halk otobüsünün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 4035. Sokak mevkisinde meydana geldi. Sokak arasından yola çıkan bisikletli 9 yaşındaki çocuk, M.K. (52) idaresindeki 54 J 2018 plakalı seyir halindeki özel halk otobüsünün altında kaldı. Otobüsün altından vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuk, özel araçla hastaneye sevk edilirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bacağından ağır yaralandığı öğrenilen çocuk, ilk müdahalesinin yapıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alkol testi yapılan otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.