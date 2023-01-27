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Ronaldo'ya Messi şoku. Arabistan'da alay ettiler

Transfer rekoru kırarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Ronaldo ikinci maçında alay konusu oldu. Takımı Al Ittiad'a yenilirken Ronaldo performansıyla şaşkınlık yarattı

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 05:33
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Al Nassr kupada Al Ittihad'a elenirken Ronaldo şaşırttı

Ronaldo'ya Messi şoku. Arabistan'da alay ettiler
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Portekizli dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, transfer rekoruyla geçtiği Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımındaki ikinci maçında da hayal kırıklığı yarattı.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Ittihat karşısına çıkan Ronaldo, takımının 3-1 yenildiği maçta varlık gösteremedi.

Al Nassr'ın tek golünü eski Beşiktaşlı Talisca attı.

Ronaldo ise 90 dakikada sadece bir kez kaleyi tutan şut çekebildi. Rakipleriyle çıktığı 5 hava topu mücadelesinden sadece birini kazanan Ronaldo, maçı da 12 top kaybıyla tamamladı.

Ronaldo'nun performansı Arapların alay konusu oldu.

Maçın ardından Ronaldo sahadan çıkarken tribünlerden "Messi Messi" diya tezahürat yapıldı.

Ronaldo'nun moralinin bir hayli bozuk olduğu görüldü.

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