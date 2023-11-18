‘Al Yazmalım’ Türkan Şoray, Bişkek Film Festivali’nde

ABD ve Kanada’dan Japonya’ya kadar 22 ülkenin 100’den fazla sinema yıldızının yanı sıra Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam’ın başkanlığındaki büyük bir heyet ve sinema temsilcilerinin de katıldığı festivalin açılışında, ‘mavi halı’ töreni yapıldı. Cengiz Aytmatov’un konuğu olarak ilk defa 1970’lerin sonunda Kırgızistan’a gelen Şoray’a, Kırgız sinemasının duayenlerinden Manasbek Musaev ve Bişkek Büyükşehir Belediye Başkanı Aybek Cunuşaliyev tarafından özel ödül takdim edildi.

Ödül konuşmasında Şoray “Türk devletleri ailesinin seçkin üyesi kardeş Kırgızistan halkına ‘merhaba’. Bu toprakların yetiştirdiği dünya çapında sevilen yazar Cengiz Aytmatov’un memleketine geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu topraklara, Kırgızistan’a ikinci gelişim” dedi. Aytmatov’un kendisini ve Kadir İnanır’ı evinde ağırladığını belirten Şoray, ilk gelişinde Tanrı Dağları’nda kurulan bir otağı ziyaret ettiğini, ilk defa kımız tattığını ifade etti. Konuşmasının sonunda Şoray, “Selvi Boylu Al Yazmalım’ı izleyenler var mı?” diye sorunca bütün salon el kaldırıp alkışlayarak cevap verdi.



AYTMATOV’UN OĞLU KIZIL ELMA RESMİNİ HEDİYE ETTİ



Açılış töreni sonrasında Bişkek kentini gezen Türkan Şoray, Cengiz Aytmatov’un müze olan evini ziyaret etti ve yazarın ailesi ile sohbet etti. Yazarın oğlu Eldar Aytmatov, Türkan Şoray’a kendisinin yaptığı Kızıl Elma resmini hediye etti. Şoray daha sonra Kırgızistan –Türkiye Manas Üniversitesi’nde festival kapsamında gerçekleşen Türk Filmleri Haftası galasına katıldı. Galada sanatçının tüm filmlerinin afişleri sergilendi ve Türkan Şoray’a üniversitenin 25. yıldönümü Manas Nişanı takıldı.

