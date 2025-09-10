Alaattin Köseler'den dikkat çeken paylaşım

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasını duyurmasının ardından tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dakika... CHP'de istifa depremi!

Köseler, "Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz" diye bir mesaj paylaştı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifa eden Gürzel, "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez… pic.twitter.com/cRjulzfTqm — Alaattin Köseler (@KoselerAlaattin) September 9, 2025

Gürzel'in istifası sonrası tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Alaattin Köseler, "Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez" dedi.

Köseler'in paylaşımda şunları söyledi:

"Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…"