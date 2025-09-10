Alaattin Köseler'den dikkat çeken paylaşım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasını duyurmasının ardından tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in istifasını duyurmasının ardından tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son dakika... CHP'de istifa depremi!Son dakika... CHP'de istifa depremi!

Köseler, "Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz" diye bir mesaj paylaştı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

İstifa eden Gürzel, "Sadece Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri ve en önemlisi Beykoz halkı tarafından desteklendiğimin ve değer gördüğümün de bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

istifa1.jpg

Gürzel'in istifası sonrası tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Alaattin Köseler, "Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez" dedi.

koseler3.jpg

Köseler'in paylaşımda şunları söyledi:

"Beykozlu, Beykozluyu asla satmaz. Bağımız güçlüdür. Duruşumuz ise bir ahlak meselesidir çünkü. Kumpası kuranların kirliliğini kullanmaya umarım kimse tenezzül etmez…"

Son Haberler
Polisan Fabrikasında kimyasal sızıntı uyarısı
Polisan Fabrikasında kimyasal sızıntı uyarısı
Muş’ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Muş’ta trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Damperi açılan kamyon can aldı
Damperi açılan kamyon can aldı
Ünlü oyuncular Kızılcık Şerbeti’nde buluşuyor
Ünlü oyuncular Kızılcık Şerbeti’nde buluşuyor
Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu
Masterchef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu