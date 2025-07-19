Alabora olan teknede can pazarı: 20'den fazla kişi kayıp

Vietnam’ın kuzeyindeki Halong Körfezi’nde cumartesi günü yaşanan trajedi, turizm dünyasını yasa boğdu. "Wonder Sea" adlı tur teknesi, içinde toplam 53 kişiyle birlikte aniden bastıran şiddetli yağış sonrası alabora oldu. Devlet destekli haber kaynaklarına göre, olayda 34 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama-kurtarma ekipleri şimdiye kadar 12 kişiyi sağ olarak kurtardı. Kayıp olan en az 20 kişiyi bulmak için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

VNExpress haber portalına göre, teknede bulunan yolcuların büyük bir kısmı Hanoi’den gelen ailelerden oluşuyordu. Bunlar arasında 20'den fazla çocuğun da bulunduğu bildirildi. Dan Tri adlı başka bir haber portalı, teknenin ani ve şiddetli yağmur nedeniyle dengesini kaybedip devrildiğini aktardı. Teknede 48 yolcu ve beş mürettebatın bulunduğu açıklandı.

KURTARMA EKİPLERİNDEN UMUTLU BEKLEYİŞ

Vietnamlı yetkililer, olayın ardından bölgeye sevk edilen çok sayıda kurtarma teknesi ve dalgıcın, suyun altını didik didik aradığını belirtti. Ancak kötü hava koşulları ve görüş mesafesinin düşüklüğü çalışmaları güçleştiriyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Teknenin denize elverişlilik belgesinin güncel olup olmadığı ve yolcu kapasitesinin aşılıp aşılmadığı gibi detaylar, yetkililer tarafından inceleniyor. Vietnam Ulaştırma Bakanlığı, Halong Körfezi’nde faaliyet gösteren tüm turistik teknelerin acilen denetlenmesi yönünde talimat verdi.

Olayla ilgili Avusturya Dışişleri Bakanlığı, şimdiye kadar Avusturyalı turistlerin kazada yer aldığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını duyurdu.

UNESCO MİRASI HALONG KÖRFEZİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Halong Körfezi, kalker kayalıkları, mağaraları ve eşsiz manzarasıyla Güneydoğu Asya’nın en gözde turistik bölgelerinden biri olarak biliniyor. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan körfez, Vietnam’ın turizm gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyor.

Ancak son yıllarda artan tekne trafiği ve altyapı yetersizlikleri, Halong Körfezi’nde benzeri kazaların yaşanma riskini artırıyor. Yetkililer, bu elim olayın ardından bölgedeki güvenlik önlemlerini yeniden gözden geçireceklerini vurguladı.