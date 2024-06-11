Alabora olan teknede ölenlerin sayısı 49'a yükseldi



Yemen açıklarındaki tekne faciasında bilanço her geçen saat artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, göçmen teknesinin alabora olması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 31'i kadın, 6'sı çocuk olmak üzere 49'a yükseldiği duyuruldu.

Somali'nin kuzey kıyısından yola çıkan teknede yaklaşık 260 Somalili ve Etiyopyalı göçmenin olduğu, yaşanan felakette 71 kişinin kurtarıldığı, 140 kişinin ise kaybolduğu bilgisi verildi. Kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan Rudum Bölge yetkilisi Hadi Al-Khurma tarafından yapılan ilk açıklamada, teknenin Şebve vilayetine varamadan battığı, 38 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Hayatta kalanlar, teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle battığını ifade etmişti.