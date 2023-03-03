﻿Alacağını istedi ölümle pençeleşiyor

İHA'nın haberine göre, olay Yeniceköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracından inip yolda yürüyen Mehmet T. (56), denk geldiği borçlusu Koray Ö. isimli şahısla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Koray Ö. elindeki tüfekle yakın mesafeden alacaklısı Mehmet T.'ye ateş etti. Mehmet T. karnına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Şüpheli ise kaçarak kayıplara karıştı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.