Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Her şey anbean kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Esenyurt’ta bir şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahısla yolda karşılaşınca adamı defalarca bıçakladı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olaya karışan 2 saldırgan tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karayel’in (45) bir süredir alacak verecek davası yüzünden husumetlileri vardı. Yolda yürüdüğü esnada bir anda arkadan gelen saldırganların hedefi oldu. Önce darp edilen adam daha sonra defalarca bıçaklandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kan kaybeden adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğrayan Karayel, hastaneye tedavi olurken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmaların ardından olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganlar emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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