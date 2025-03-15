Alacak verecek meselesi kanlı bitti! Eniştesi tarafından tabancayla vuruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı eniştesi tarafından tabanca ile vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sanayi Mahallesi 6028 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.İ. ile eniştesi S.Ö. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö., üzerinde bulunan tabanca ile N.İ.'ye ateş etti. N.İ., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparken, kaçan S.Ö.'yü yakalamak için de geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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