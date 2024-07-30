Alacak-verecek tartışmasında kan döküldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alacak-verecek tartışmasında kan döküldü

Samsun'da alacak-verecek tartışmasında bir kişi bıçaklanarak hastanelik olurken, bıçaklı saldırgan yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası önünde bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek tartışmasında bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ş. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İ.Ş., tedavi altına alınırken, bıçaklı saldırıyı düzenleyen M.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç.'nin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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