Alacakla verecek ödenmez atasözünün anlamı nedir?

Bir yerden alacağınız para ile başka bir yere olan borcunuzu kapanmış saymak doğru değildir.

Dolayısıyla bir yerden alacağınız var ise bu parayla borcunuzu ödemeyin demektir.

Borç ödenmez zorundadır ve borcunuzu ödeyemezseniz sıkıntı çekersiniz.