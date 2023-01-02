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Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Bolu'nun Aladağ Yaylası'nda bulunan göletin yüzeyi, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle buzla kaplandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 18:23
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Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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Kent merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ Yaylası'nda, gece hava sıcaklığı, eksi 11 dereceye kadar düştü.

Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aladağ Göleti'nin yüzeyini buz kapladı.Bölgede görev yapan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, vatandaşları buz tutan göletin yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.

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