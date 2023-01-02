Aladağ Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Kent merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunan Aladağ Yaylası'nda, gece hava sıcaklığı, eksi 11 dereceye kadar düştü.
Soğuk havanın etkisiyle yayladaki Aladağ Göleti'nin yüzeyini buz kapladı.Bölgede görev yapan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, vatandaşları buz tutan göletin yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.
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