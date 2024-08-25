Alain Delon'un cenaze törenindeki yasaklar açıklandı

Fransız sinemasının altın çağının unutulmaz yıldızı Alain Delon, 88 yaşında hayatını kaybetti. 2019 yılında geçirdiği felçten sonra sağlık durumu hızla kötüleşmişti. Delon, daha önce yaptığı açıklamalarda kamuya açık bir cenaze töreni istemediğini belirtmişti.

KÖPEĞİ UYUTULMAYACAK

Delon, Fransa'nın Douchy köyündeki evinde yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, köpeklerinin yanında gömülmek istediğini ifade etmişti. Özellikle, 10 yaşındaki Belçika Malinois cinsi köpeği Loubo’nun da uyutulmasını ve kendisiyle birlikte gömülmesini istemişti. Ancak, bu talep hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekmiş ve Delon'un çocukları tarafından reddedilmiştir. Aktivistler, Loubo’nun öldürülmesi konusunda endişelerini dile getirerek köpeğe yeni bir yuva bulmayı teklif ettiler. Brigitte Bardot Vakfı'nın bir sözcüsü, köpeğin uyutulmayacağını duyurdu.

CENAZE TÖRENİ KIR EVİNİN ARAZİSİNDE YAPILACAK

Cenaze töreni, Delon'un üç çocuğunun talebi üzerine, oyuncunun Douchy'deki kır evinin arazisinde yapılacak. Valilikten alınan özel izinle, Delon, 1970'lerde satın aldığı mülkündeki şapelde defnedilecek. Bu şapel, ormanlık bir arazide bulunan bir mezarlıkta yer almakta ve Delon, bu mekânda birçok evcil köpeğini gömmüştü.

40 DAVETLİ VAR. YASAKLAR SIRALANDI

Törene sadece 40 kişi davet edildi ve katılımcılardan fotoğraf çekmemeleri istendi. Katılımcılar cep telefonlarını plastik torbalara koymak zorunda kalacak ve fotoğraf çekimi yasaklanacak. Ayrıca, valilik, mülkün üzerinden uçak ve dronların geçişini de yasakladı.

"BENİ ASLA YAŞLI VE ÇİRKİN GÖRMEYECEKSİNİZ"

Alain Delon, 1999 yılında oyunculuk kariyerini sonlandıracağını duyurmuştu, ancak aynı yıl Bertrand Blier’in "Les Acteurs" filminde rol alarak kariyerine devam etti. Daha sonra çeşitli televizyon dizilerinde yer aldı ve 2022'de, Patrice Leconte’un yönettiği "The Empty House" filminde Juliette Binoche ile son kez kamera karşısına geçti. Delon, Ağustos 2002'de verdiği bir röportajda, "Beni asla yaşlı ve çirkin görmeyeceksiniz çünkü ya daha erken giderim ya da ölürüm" demişti. 2019 Cannes Film Festivali'nde ise, "Eminim ki gurur duyabileceğim bir şey varsa, o da kariyerimdir" ifadelerini kullanmıştı.