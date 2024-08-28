Alanya'da avukat rezidansta ölü bulundu

Olay, dün akşam saat 22.00 civarında Cikcilli Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde gerçekleşti.

Bir süredir avukat Atıf Güney'den (46) haber alamayan bir arkadaşı, endişelenerek Güney'in evine gitti.

Daireye giren arkadaşı, Güney'i hareketsiz bir şekilde yatarken buldu ve hemen polis ile sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda Güney'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. İlk bulgulara göre, Güney'in kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Güney'in cansız bedeni, polis ve savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılması amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İki çocuk babası olan avukat Güney'in, bir süre önce eşinden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.