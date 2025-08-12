Alanya’da feci kaza! Klima montajı kâbusa döndü

Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartmanın 6’ncı katında klima montajı yapan A.D., dengesini kaybederek düştü. A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde balkonda klima takmaya çalışan bir kişi, 6. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, 12:00 sıralarında Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi Yıldız Sokak'ta bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki A.D apartmanın 6. katında balkonda klima montajı yaptığı sırada dengesini kaybetti. Talihsiz genç, metrelerce yüksekten apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, A.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw516115-01.jpg

aw516115-02.jpg

aw516115-03.jpg

aw516115-04.jpg

