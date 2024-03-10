Alanya’da iki işçi çatıdan düştü 'Biri hayatını kaybetti'

Kaynak: İHA
Alanya’da iki işçi çatıdan düştü 'Biri hayatını kaybetti'
Antalya’nın Alanya ilçesinde tamir etmek için bir binanın çatısına çıkan iki işçi aşağı düştü. Bunun üzerine işçilerden biri yaşamını yitirdi.

Olay, Emişbeleni Mahallesi’nde yaşandı.i Alınan bilgilere göre, bir binanın çatısında tamirat yapan 27 yaşındaki F.K. ile 54 yaşındaki Hüseyin Topal adlı işçiler dengelerini kaybederek çatıdan aşağı düştü.

Beton zemine 8 metre yüksekten düşen işçiler için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan işçilerden Hüseyin Topal hayatını kaybederken, F.K.'nın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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