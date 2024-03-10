Alanya’da iki işçi çatıdan düştü 'Biri hayatını kaybetti'

Olay, Emişbeleni Mahallesi’nde yaşandı.i Alınan bilgilere göre, bir binanın çatısında tamirat yapan 27 yaşındaki F.K. ile 54 yaşındaki Hüseyin Topal adlı işçiler dengelerini kaybederek çatıdan aşağı düştü.

Beton zemine 8 metre yüksekten düşen işçiler için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan işçilerden Hüseyin Topal hayatını kaybederken, F.K.'nın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.