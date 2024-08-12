Alanya'da olaylı maç. Arda Turan atıldı

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor, Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Alanyaspor, 64. dakikada Samu Saiz’in golüyle öne geçti. Ancak Eyüpspor, 76. dakikada Sergio Cordova’nın golüyle skoru eşitledi.

Bu sonuçla her iki takım da lige birer puanla başlamış oldu.

Eyüpspor, gelecek hafta ligin bir diğer yeni ekibi Bodrumspor’u ağırlayacak. Alanyaspor ise Rams Başakşehir’e konuk olacak.

Genç teknik direktör Arda Turan, 1-1’lik eşitlikten önce oyuncu değişikliği yapmak istedi ancak değişiklik gerçekleşmedi. Bu gecikmeye sinirlenen Turan, golün ardından itirazlarını artırdı ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.