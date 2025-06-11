Alanya'da plaj voleybolu heyecanı başladı

Dünyanın en prestijli plaj voleybolu organizasyonlarından Beach Pro Tour Challenge, ilk kez Türkiye’de, Alanya’da başladı. Alanya Plaj Sporları Merkezi’nde bugün start alan etkinlik, 15 Haziran’a kadar sürecek.

29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcu, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları için puan toplama mücadelesi verecek. Türkiye, turnuvaya özel davet (wildcard) ile 2 kadın ve 2 erkek takımıyla katılıyor.

Alanya Belediyesi’nin öncülüğünde gerçekleşen organizasyon, spor turizmini 12 aya yaymayı hedefliyor. FIVB’nin 2025 takviminde yer alan bu etkinlik, önümüzdeki dört yıl boyunca Alanya’da düzenlenecek. Şehir, bu sayede uluslararası sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

MODERN TESİS

Mayıs sonunda açılan Alanya Plaj Sporları Merkezi, çelik konstrüksiyon ve demonte yapılarla sıfır karbon ayak iziyle inşa edildi. 2.200 kişilik ana saha, 600 kişilik 2 No’lu saha ve 1.000 kişilik diğer sahalarla toplam 4.000 seyirci kapasitesine sahip. Kamera dostu aydınlatma, 300 kişilik ağırlama alanı ve eğlence mekanlarıyla tesis, dünya standartlarında bir deneyim sunuyor.

ÇOK AMAÇLI

Tesis, plaj voleybolunun yanı sıra hentbol ve plaj futbolu gibi branşlara da ev sahipliği yapacak şekilde tasarlandı. Alanya’yı Güneydoğu Avrupa’nın en büyük spor kampüsüne dönüştürme hedefi, bu organizasyonla güçleniyor.

Ücretsiz izlenebilen maçlar, konserler ve eğlenceli etkinliklerle turnuva, festival atmosferinde geçiyor. Seyirciler, dünya çapında sporcuların heyecan dolu mücadelelerine tanıklık ederken keyifli anlar yaşıyor.