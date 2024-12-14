Alanya’da tarihi geçmiş ürün satan üç zincir markete darbe

Son kullanma tarihi geçen ürünleri sattığı tespit edilen üç zincir markete zabıtadan mühür darbesi...

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde, son kullanma tarihi geçmiş un, acı sos ve patlamış mısır, içli köfte, bisküvi ve çikolata türevleri satan üç zincir market şubesi mühürlendi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Halk sağlığını tehlikeye atan işletmelere gerekli idari işlemleri uyguluyoruz. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek” dedi.

Alanya’nın 102 mahallesinde faaliyet gösteren kasap, pastane, fırın, market ve gıda firmaları düzenli olarak ekipler tarafından denetleniyor. Buna göre tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen üç zincir market şubesi hakkında idari işlem başlatıldı ve şubeler mühürlenerek iki gün süreyle ticaretten men edildi.

Tüm işletmeler için caydırıcı etkisi olan mühürleme işlemi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Kızlarpınarı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde bulunan ve tarihi geçmiş un, acı sos ve patlamış mısır satan bir zincir market şubesi ile Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı’nda faaliyet gösteren son kullanma tarihi geçmiş su, içli köfte, bisküvi ve çikolata türevleri satan zincir market şubesi mühürlendi. Ayrıca İncekum Mahallesi Eski Antalya Yolu’nda hizmet veren ve tarihi geçmiş beyaz peynir, sosis, meşrubat gibi ürünlerin satışını yaptığı tespit edilen bir başka zincir market şubesi de mühürlendi. Üç işletmeye de idari para cezası uygulanırken, işletmeler iki gün ticari faaliyet gösteremeyecek.

Mühürleme işlemleri ile ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, “Halk sağlığı konusunda taviz vermeyeceğimizi söylemiştik. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin denetimleri artarak devam ediyor. Daha önce tarihi geçmiş ürün satan ve steril olmayan ortamda üretim yapan işletmeleri mühürlemiştik. Yine 3 zincir market şubesinde tarihi geçmiş ürün satışı tespit ettik ve gerekli idari işlemleri uyguladık. Bu tarz uygulamaların tüm gıda satıcıları ve üreticileri için caydırıcı olmasını temenni ediyoruz. İşletme sahiplerini bu konuda daha hassas olmaya davet ediyorum. Biz denetimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.