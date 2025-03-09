Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: AA
Alanyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün oynanacak Alanyaspor-Galatasaray müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Hollandalı Pol van Boekel oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün saat 20.30'da Alanyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Müsabakada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Pol van Boekel oturacak. Boekel'e AVAR'da Deniz Caner Özaral eşlik edecek.

Öte yandan Süper Lig'de bugün oynanacak Sivasspor - Göztepe maçının VAR'ı Belçikalı Bert Put, Samsunspor - Adana Demirspor karşılaşmasının VAR'ı Danimarkalı Sandi Putros ve Eyüpspor - Konyaspor müsabakasının VAR'ı da Alman Johann Pfeifer oldu.

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