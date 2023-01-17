Galatasaray'ın ofsayt isyanı: VAR'dan gol çıktı

67. dakikada Alanyaspor'un bulduğu golde orta sahadan sağ kanada açılan topta Cavaleiro'nun ofsaytta olduğuna yönelik sarı kırmızılı futbolcular itirazda bulundu. Atılan gol sonrası sosyal medyada da pozisyon bir süre tartışıldı.

Pozisyonun incelenmesi sonrası ise Cavaleiro'nun savunma hattında son adam olan Nelsson'dan daha önde olduğu net şekilde görüldü.