Alanzinho "Bize her yer Trabzon"

Bordo mavili takımda oynadığı futbol ve attığı goller taraftarın çok sevdiği Alanzinho 61saat.com'a verdiği röportajla eski günleri andı. Brezilyalı oyuncu Trabzonspor formasıyla 185 maçta 16 gol 22 asist yaparak akıllara kazındı.

Eski hocası Şenol Güneş hakkında konuşan Alanzinho "Şenol Güneş muhteşem bir antrenör. Futbol ve Trabzon için çok önemli bir tecrübeye sahip. Birlikte güzel işlere imza attık ve sayısız güzel an yaşadık. Şampiyonluk yaşadık. Kupalar kazandık" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YAŞADIK"

2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşadıklarını söyleyen Alanzinho "2010-2011 sezonu tek kelime ile muhteşemdi. İnanılmaz bir takımımız vardı. O günleri dün gibi hatırlıyorum. Taraftarlarımız her maç bizi destekliyor ve biz de her maçı kazanarak devam ediyorduk. Şampiyonluk yaşamıştık. Gerçekten çok iyi bir kadromuz vardı" ifadelerini kullandı.

Alanzinho "Trabzon şehri ve Trabzonspor taraftarları beni her zaman desteklediler. Beni ve ailemi kendi aileleri gibi gördüler. Onları çok sevdiğimi ve çok özlediğimi söylemek istiyorum. Her zaman olduğu gibi Bize her yer Trabzon" dedi.

"TRABZON'A GELECEĞİM"

Trabzon'a geleceğini söyleyen Alanzinho "Trabzon şehrini ve orada yaşadığım her şeyi çok özlüyorum. Ailemle birlikte en yakın zamanda ziyarete gelmeyi planlıyorum. Gerçekten futbolu orada bırakmak isterdim. Trabzonspor ve Trabzon şehri hem benim için hem de ailem için çok farklı. Trabzon’a gelerek hasret gidermek istiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.