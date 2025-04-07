Cem Yılmaz’ın ardından Tarkan da göç etti!

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Cem Yılmaz’ın ardından Tarkan da göç etti!

X'teki erişim engelleri, ünlüleri Bluesky'a yönlendirdi. Cem Yılmaz’ın ardından Tarkan da Bluesky'a geçti. Tarkan, ilk mesajını ünlü komedyene attı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülke geneline yayılan protestolar nedeniyle sosyal medya platformu X, pek çok kurum ve kişinin hesabına erişim engeli getirdi.

X'in bazı ünlülerin de hesaplarına erişim engeli getirmesinin ardından birçok ünlü isim alternatif platform olan Blusky'a geçti.

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İLK MESAJINI BAKIN KİME ATTI

Tarkan, Bluesky'daki ilk paylaşımında Cem Yılmaz'a mesaj gönderdi. Paylaşımına Yılmaz'ı etiketleyen Tarkan, "Buralar şenlenir mi" dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 16 milyonu aşkın takipçisi bulunan X hesabını kapatıp Blusky'da geçmişti.

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