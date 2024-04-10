Alarko Carrier yenilikçi güneş enerjisi çözümleri sunuyor

Alarko Carrier, çevre dostu ve sürdürülebilir enerji çözümlerinde liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Yenilenebilir enerjiye olan bağlılığını bir adım öteye taşıyan Alarko Carrier, güneş enerjisini yüksek ve verimli bir şekilde değerlendirmek için alüminyum çerçeveye sahip çift camlı ve bifacial özelliklere sahip paneller geliştirdi.

Panel arkasına yansıyan güneş ışınlarından da enerji üretilmesini sağlayan teknolojisi ile maksimum verimlilik sağlarken anti-refle kaplı çift cam ile kullanıcılara arttırılmış PV Panel ömürlü lineer performans ve güneş ışınımından daha fazla yararlanma imkânı sunuyor.

Alarko Diamond Serisi Bifacial (BF) Fotovoltaik Paneller, üretiminde kullanılan her bir parça üretim teknolojisi ve malzemesi (BOM List) Alarko Carrier mühendisliği alt yapısı ile titizlikle seçilip, 11 kalite kontrol noktasından geçirildikten sonra tüketiciyle buluştu.

İleri teknoloji ürünler, güneş enerjisini en etkin şekilde kullanmayı hedefleyen kullanıcılar için ideal bir çözüm sunuyor.