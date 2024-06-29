Alarm sesi komşuları canından bezdirdi

İstanbul Maltepe'de yaşayan bir vatandaş, alarmla uyanmakta zorlanınca çareyi siren seslerini alarm yapmakta buldu. Ancak bu çözüm, kendisi hariç herkes için büyük bir rahatsızlık kaynağı oldu. Her sabah saat 8'de başlayan ve tam bir saat boyunca susmayan siren sesi, çevredeki komşuları canından bezdirdi.

Görüntülerde, siren sesinin etkisiyle uyanan ve sinirleri bozulan komşuların tepkileri net bir şekilde kaydedildi. Bir komşu, "Tam bir saattir çalıyor. Artık rahatsız edici olmaya başladı, her gün aynı şey. Her sabah saat 8'de başlıyor, 9 buçuğa kadar sürüyor" diyerek şikayetlerini dile getirdi.