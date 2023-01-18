Alaska'da bir kadın ve bir çocuk öldü kutup ayısı saldırısında öldü

BBC Türkçe'nin haberine göre; Polis, ayının Seward Yarımadası'nın batı ucundaki Wales köyüne girdiğini ve önüne çıkan insanları kovalamaya başladığını söylüyor.

Kutup ayısı bir kadın ile bir erkek çocuğuna saldırdığı sırada vurularak öldürüldü ancak kadın ve çocuk kurtarılamadı.

ABD'nin kuzeybatı ucundaki Alaska eyaletinde ölümle sonuçlanan kutup ayısı saldırısı çok sık rastlanan bir şey değil ama uzmanlar buzların erimesi hızlandıkça ayılarla insanların daha sık karşılaşmasının kaçınılmaz olacağına dikkat çekiyor.

Olayın meydana geldiği Wales, nüfusunun büyük çoğunluğunu yerli Inupiaq halkının oluşturduğu, eyalet başkenti Juneau'ya 2 bin kilometre uzaklıkta küçük bir köy ve nüfusu sadece 150.

Haber ajanslarına göre, polis olayla ilgili açıklamasında "Gelen ilk bilgiler kutup ayısının yerleşim yerine girerek çok sayıda köy sakinini kovaladığına işaret ediyor. Ayı yetişkin bir kadın ile bir erkek çocuğunu ölümcül şekilde yaraladı" ifadelerine yer verdi.

Öldürülen iki kişinin isimleri henüz yakınlarının bilgilendirilmesi süreci devam ettiği için açıklanmadı.

Polis ve eyalet yetkilileri, hava durumu müsait olur olmaz Wales köyüne giderek olay yerini inceleyecek.

ABD'de yapılan araştırmalar, kutup ayılarının, doğal yaşam alanları daraldıkça, iç kesimlere geçmesi ve insanlara saldırması olasılığının arttığına işaret ediyor.

Erkek ayıların ağırlıkları 680 kiloya kadar ulaşabiliyor.

2017 yılında Doğal Yaşam Derneği (The Wildlife Society) tarafından yapılan bir araştırma, kutup ayılarının insanlara yönelik saldırılarının, 2000 yılından bu yana arttığını ve saldırı ihtimalinin deniz buzunun iyice küçüldüğü Temmuz ve Aralık ayları arasında daha yüksek olduğunu göstermişti.