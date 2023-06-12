Alçaktan uçan askeri helikopter pazar yerini dağıttı

Fransa'da pazar yerinin üzerinde alçak uçuş yapan askeri helikopter korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Pazarın çatı ve brandaları uçtu. İşte o anlar

Alçaktan uçan askeri helikopter pazar yerini dağıttı

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Neuilly kentinde bir askeri helikopter pazar yerinin üstünde alçaktan uçunca olanlar oldu. Pervaninin rüzgarına dayanamaya pazar yerinin çatı ve brandaları havaya uçtu. Bu sırada pazarda olanlar büyük korku yaşadı.

TATBİKAT İÇİN HAVALANMIŞ

Temmuz ayındaki hava gösterleri öncesi tatbikat uçuşu yapan askeri helikopter, bir pazar yerinin üstünde uçunca pervanelerin neden olduğu rüzgar pazarın çatılarını uçurdu.
O anlarda büyük korku anlar yaşayan Fransızlar duruma tepki gösterdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi

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