Aldatıcı havalara kanmayın! Uzmanlardan yalancı güneş uyarıları

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde iç hastalıkları uzmanı olan Dr. Christopher D. Smith, "Bu tür hava değişimleri vücudun termoregülasyon yeteneğini zorlar. Ani sıcaklık artışları ve akabinde gelen soğuk hava, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu da solunum yolu hastalıklarının yayılmasını hızlandırır" diyerek ani hava değişimlerinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini vurguladı.

ANİ SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Uzmanlar, özellikle sonbahar ve kış aylarında yaşanan ani sıcaklık değişimlerinin solunum yolu enfeksiyonları, nezle, grip ve daha ağır hastalıkların yayılmasına zemin hazırladığını belirtti.

Yapılan araştırmalara göre, ani hava değişiklikleri solunum yolu enfeksiyonlarının yayılmasında önemli bir rol oynamakta.

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'nden bir epidemiyolog olan Dr. Philip A. Ellis, "Hava sıcaklıklarının dalgalanması, özellikle mevsim değişimlerinde bağışıklık sistemimizi güçsüzleştirir. Solunum yolu hastalıkları bu dönemde daha hızlı yayılabilir" diyerek, hastalıklara karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

YANILTICI BAHAR GÜNÜ: NE GİYDİĞİNİZE DİKKAT EDİN

Sonbahar ve kışın birleştiği dönemde, "yalancı güneş" olarak tabir edilen günler, vücudu yanıltabilir. Güneşli görünen bir gün, güneşin batmasının ardından soğuk hava dalgasının etkisini artırabilir. Bu durumda doğru giyim, hastalıkları önlemede kritik rol oynar.

İngiltere’deki University of London'dan bir sağlık uzmanı olan Dr. Lucy Adams, "Birçok insan sıcak havada daha ince giyinir, ancak akşam saatlerinde soğuyan hava, vücudu üşütür ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Soğuk havada kalmamak için vücuda uygun giyim sağlamak gerekir" dedi.

Uzmanlar, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşebileceği durumlarda katmanlı giyinmenin önemine dikkat çekti.

HAVALAR KARARSIZ, VÜCUT DENGESİZ: ENFEKSİYON RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPMALI?

Vücudun soğuk havalara karşı en iyi şekilde korunabilmesi için bazı alışkanlıkların gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Harvard Medical School’dan bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan Dr. Barbara Clark, "Havalar kararsızken, soğuk algınlığına yakalanmamak için vücudun soğukla teması azaltılmalıdır. Dışarı çıkmadan önce katmanlı giyim ve eldiven gibi koruyucu önlemler almak önemlidir" şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra, bağışıklık sistemini destekleyecek sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve düzenli egzersiz de enfeksiyonlardan korunma açısından önem taşıyor.

Bağışıklık sistemi uzmanı olan Prof. Dr. Michael Green, "Yeterli vitamin ve mineral alımı, özellikle C vitamini ve çinko, soğuk algınlığına karşı savunmayı artırabilir. Ayrıca, iyi bir uyku düzeni, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olur" diyerek tavsiyelerde bulundu.

Havaların aldatıcı şekilde ısınması, vücutta soğuk havaya karşı hazırlıklı olma mekanizmasını bozabilir. Bu nedenle, hava sıcaklıklarındaki değişimlere dikkat edilmesi, soğuk algınlıkları ve diğer solunum yolu hastalıklarına karşı korunmada etkili bir yöntem.

Uzmanlar, halkı hava değişimlerine dikkat etmeye, doğru giyinmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye çağırdı.