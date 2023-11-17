Aldatmak 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinin 46. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak dizisi 35. bölümde sezon finali yaparak ara vermişti. Peki, Aldatmak 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Aldatmak 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi Haziran ayında ara vererek sezon finali yapmıştı. Aldatmak dizisinin 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aldatmak 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm ne zaman?

ALDATMAK 46. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen Aldatmak dizisi, 15 Haziran 2023 Perşembe günü sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aldatmak dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Aldatmak 23 Kasım Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanacak.

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ALDATMAK KONUSU NEDİR?

Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.

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